قال الكرملين، الجمعة 23 أغسطس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي لبحث اختبار الولايات المتحدة إطلاق صاروخ كروز. الأمن الروسي لبحث اختبار الولايات المتحدة إطلاق صاروخ كروز. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن بوتين سيدلي بإعلان مهم قريبًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يجتمع بمجلس الأمن الروسي لبحث اختبار الصاروخ الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.