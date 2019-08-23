الدفاع الروسي: لا نسعى لزيادة قدراتنا النووية

قال نائب رئيس لجنة شئون الدفاع بمجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين إن بلاده لا تسعى لزيادة قدراتها النووية.

وأضاف شفيتكين - تعليقًا على تصريح المبعوث الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة "لا نسعى لزيادة القدرات النووية والإمكانيات الموجودة لدينا اليوم كافية لردع العدوان من أي خصم، سواء من الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.

وتابع: "يتعين على الولايات المتحدة التفكير

بتمديد عمل معاهدة (ستارت-3)"، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يجب أن يثير اهتمام الدول الأوروبية أيضا لأنه سيؤثر في المقام الأول على أمنها.وكان المبعوث الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة جوناتان كوين قد أعلن أن روسيا تمتلك 2000 رأس نووي غير استراتيجي، مشيراً إلى أن عددها يمكن أن يرتفع خلال السنوات العشر القادمة.يُشار إلى أن معاهدة (ستارت 3) تلزم الجانبين الأمريكي والروسي بخفض متبادل للترسانة النووية الاستراتيجية، وتتضمن خفض الرؤوس النووية خلال 7 سنوات لدى كل طرف إلى 1550 رأساً و800 منصة منتشرة وغير منتشرة لإطلاق الصواريخ وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة.وتلزم المعاهدة روسيا والولايات المتحدة أيضا بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس الحربية مرتين في السنة، وتنتهي مدة سريانها في عام 2021.