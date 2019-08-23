الأمم المتحدة: مصرع 54 شخصًا وإتلاف 37 ألف منزل بسبب الفيضانات بالسودان

أكدت الأمم المتحدة أن 54 شخصًا لقوا مصرعهم، وتضرر ما يصل إلى 194 شخصًا، وأتلف نحو 37 ألف منزل في ولايات السودان المختلفة جراء هطول الأمطار والفيضانات منذ بداية شهر يوليو الماضي.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية يانس ليركا - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ - أنه من المتوقع أن

يستمر موسم الأمطار حتى شهر أكتوبر، معربًا عن قلقه من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات المفاجئة، لافتًا إلى أن ولاية النيل الأبيض هي الأكثر تضررًا، إذ دمر أو تضرر ما يصل إلى 13 ألف منزل.ولفت المسئول الأممي إلى أن سكان 15 ولاية من أصل 18 ولاية بالسودان بحاجة عاجلة إلى مأوى للطوارئ وغذاء وخدمات صحية ومياه نظيفة إضافة إلى مكافحة ناقلات الأمراض للحد من انتشارها.وأوضح أن البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والطرق تعرضت للضرر، حيث أصبحت قرى ومجتمعات بأكملها معزولة بسبب تأثر الطرق خاصة في ولاية النيل الأبيض وكسلا والخرطوم، مشيرًا إلى أنه في جميع أنحاء السودان ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد إلى حوالي 5.8 مليون شخص.