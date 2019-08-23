نزع ملكية أراضى النفع العام لمشروع الطريق الدئراي بالبدرشين

أكدت الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الرى، أنه تم تنفيذ أعمال نزع ملكية أراضى النفع العام لمشروع الطريق الدئرى الأوسطى بالبدرشين بطول 26 كم من نهر النيل غربًا إلى طريق القاهرة - الفيوم شرقًا مرورا بزمام البدرشين.



وأضاف الهيئة فى تقرير لها أن هذا الطريق يأتى ضمن المشروع القومى لخطة 2030 ويتم على مرحلتين الأولى بطول 9 كيلو متر من ناحية الغرب وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وحصر الملاك الظاهرين والتوقيع على الخرائط المساحية لـ 7 كم وجارى العمل حاليا فى باقى المرحلة.

وقالت الهيئة إنه تم تنفيذ أعمال

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الرفع المساحى وحصر الملاك الظاهريين للمبانى والعقارات المتداخلة بمشروع محور أنور السادات "شارع ترسا سابقا" بمحافظة الجيزة ويعد من المحاور الموازية والبديلة لشارع الهرم أثناء أعمال مترو الانفاق والمحور يمتد بطول حوالى 6 كيلو متر وعرض 40 متر بداية من شارع خاتم المرسلين وحتى ترعة المريوطية .

وأوضحت الهيئة انه تم تنفيذ أعمال الرفع المساحى لمثلث بشتيل أحد مشروعات البنية التحتية الكبرى بالدولة وينفذ على مساحة حوالى 67 فدان داخل محافظة الجيزة ويتضمن إقامة محطة

للسكك الحديدية الرئيسية لصعيد مصر وورش صيانة ومجمع خدمات ومول تجارى وجراج وذلك بالتعاون مع وزارات الرى والإسكان والأوقاف ومحافظة الجيزة والهيئة القومية لسكك حديد مصر وهذا المشروع يعد نقلة حضارية بمحافظة الجيزة حيث يساهم فى تكامل وربط وسائل النقل المختلفة وبدأ العمل بالمشروع أول أغسطس الجارى بأعمال الرفع المساحى وحصر الملاك الظاهريين.

أما فى خطة الهيئة للمحافظة على ثروة الهيئة من المبانى فتقوم الهيئة حاليا بتأهيل مبنى الهيئة الرئيسى من اعمال الصرف الصحى والكهرباء والنقاشة وجارى متابعتها على مدار اليوم .

و فى مجال التنمية البشرية والتدريب فقد قام مركز التدريب الرئيسى بالهيئة وفروعه بتنفيذ 12 دورة لغير العاملين بالهيئة فى الرفع المساحى ونظم المعلومات الجغرافية (GIS , A r c ) واوتوكاد.