مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين في انهيار جدار معبد بالهند

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 23 آخرون إثر انهيار جزء من جدار بأحد المعابد في مدينة (كالكوتا) عاصمة ولاية "البنغال الغربية" شرقي الهند.
وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم /الجمعة/ أن الحادث وقع أثناء تجمع عدد من الأشخاص للاحتفال بأحد المهرجانات، مشيرة إلى أن السلطات أعلنت تقديم تعويضاتمالية لأهالي القتلى والمصابين.
يذكر أن التدافع وقع بعد هطول الأمطار الغزيرة على الولاية، وتسارع المواطنون إلى الاحتماء في الطرق الضيقة المؤدية إلى المعبد ذات الأسقف المغطاة بالخيرزان، إلا أن الأمطار أدت إلى انهياره.
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