الجيش السوري يحاصر نقطة المراقبة التركية جنوبي إدلب

تمكنت قوات الجيش السوري، اليوم الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية الواقعة جنوب محافظة إدلب، وذلك بعد إحرازها تقدما ميدانيا في المنطقة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) - وفقا لقناة(العربية) الإخبارية - بأن القوات السورية فرضت سيطرتها على كافة القرى والبلدات الواقعة في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي جنوب إدلب؛ ما مكنها من الوصول لنقطة المراقبة التركية ومحاصرتها.
وقالت الخارجية السورية - أمس - إن أي وجود أجنبي على الأرض السورية دون موافقة الدولة هو وجود غير مشروع، متهمة السلطات التركية بعدم الالتزام بأي من اتفاقات سوتشي بشأن "خفض التصعيد" في إدلب.
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