روسيا تنقل مفاعلاً نووياً بعد الانفجار الغامض في قاعدة عسكرية

تعتزم الهيئة الروسية للطاقة الذرية "روساتوم" نقل أول مفاعل نووي عائم لها، اليوم الجمعة، في أعقاب الانفجار الغامض الذي وقع مؤخراً في قاعدة عسكرية بشمال البلاد، وفقاً لوكالة أنباء "بلومبرج".

وتسبب الانفجار في ارتفاع وجيز في نسب الإشعاع.

ومن المقرر أن يغادر المفاعل ميناء مورمانسك شمال غربي روسيا، وفقًا للهيئة المملوكة للدولة.

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وستسحب ثلاثة زوارق الصندل الذي يحمل على متنه المفاعل في رحلته التي تمتد 4700 كيلومتر شرقاً إلى تشوكوتكا، حيث سوف يرسو في بيفيك ويولد الطاقة للمنطقة النائية الأقرب إلى ألاسكا من أوروبا.

تأتي الرحلة بعد أسبوعين فقط من انفجار غامض في منطقة أرخانجيلسك شمال غربي روسيا، مما أسفر عن مقتل خمسة علماء في مجال الطاقة الذرية أثناء اختبار محرك صاروخي.