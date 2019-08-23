مقتل مستوطنة وإصابة آخرين جراء انفجار في الضفة

قتلت مستوطنة إسرائيلية، اليوم الجمعة، وأصيب شخصان آخران بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليب" غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر إن الانفجار جاء على إثر إلقاء قنبلة يدوية من سيارة على مجموعة من المستوطنين.

من جهته، قال متحدث باسم الجيش إن "الهجوم نفذ قرب مستوطنة دوليف شمال غربي مدينة رام الله".

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وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية إسرائيلية إنها تعالج ثلاثة أشخاص "في حالة خطيرة" وهم رجل عمره 46 عاماً وشاب عمره 21 عاماً وشابة تبلغ من العمر 18 عاماً.

وعلى صعيد آخر، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني بحجة أنه ألقى قنابل يدوية على جنود قرب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابته بجروح، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن "الفلسطيني نقل إلى المستشفى بعد إصابته بنيران الجيش الإسرائيلي".