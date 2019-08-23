كوريا الجنوبية تبلغ اليابان رسمياً بإنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية

أبلغت كوريا الجنوبية رسمياً اليابان بإنهاء العمل بمعاهدة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة الخارجية.
كانت سول قد قالت، أمس الخميس، إنها ستنهي العمل بهذه الاتفاقية على خلفية التوتر في العلاقات ببن البلدين منذ اشهر.
وقد أعرب وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، في وقت سابق اليوم، عن أسفه الشديد على القرار الكوري الجنوبي.
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