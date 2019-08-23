كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الأيرلندي: دبلن ستصوت ضد اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكتلة التجارة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع اندلاع حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية، قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، إن دبلن ستصوت ضد اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكتلة التجارة الأمريكية الجنوبية ميركوسور ما لم تتخذ البرازيل إجراءات لحماية الغابات المطيرة.

وقال فارادكار في بيان، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء المستويات القياسية لتدمير الغابات المطيرة، وقال إن الحكومة الأيرلندية ستراقب عن كثب الإجراءات البيئية في البرازيل خلال العامين حتى يتم التصديق على صفقة ميركوسور.

وقال "لا توجد وسيلة لأن تصوت أيرلندا على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور إذا لم تف البرازيل بالتزاماتها البيئية".

كما ألقى دعاة حماية البيئة باللوم على إزالة الغابات في زيادة الحرائق واتهموا رئيس البرازيل اليميني يائير بولسونارو بخفض حماية منطقة تعتبر حاسمة في مكافحة تغير المناخ.

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وقال فارادكار، إن جهود بولسونارو لإلقاء اللوم على المنظمات البيئية غير الحكومية في الحرائق كانت "أورويلية".

وستحتاج أيرلندا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تشكيل أقلية مانعة إذا أرادت إنهاء الصفقة، التي تم التوصل إليها في يونيو بعد 20 عامًا من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور في البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراغواي.

ولكن الحكومة الأيرلندية تتعرض لضغوط للدفاع عن مزارعي لحوم الأبقار، الذين يعانون بالفعل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق وانخفاض الأسعار، من خلال السعي إلى ضمان قيام بلدان ميركوسور بإغراق السوق بلحوم الأبقار الرخيصة.

كما يضيف فارادكار صوته إلى القلق الدولي المتزايد بشأن تدمير الأمازون. يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مناقشة القضية في قمة مجموعة السبع في بياريتز في نهاية هذا الأسبوع، رفض بولسونارو ما يسميه التدخل الأجنبي في قضية البرازيل.

