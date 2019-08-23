كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: أردوغان يقود تركيا إلى انهيار مؤسساتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير لصحيفة "أحوال تركية"، أن المرسوم الذي أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في السابع من أغسطس الجاري، سبب صدعاً في أسس اثنتين من المؤسسات الحكومية الحيوية.

ويوسع المرسوم دور وزارة الخزانة والمالية، التي يتولى حقيبتها في الوقت الحالي بيرات البيرق، زوج ابنه الرئيس، من خلال منحه سلطة مباشرة لتعيين المفتش العام ومعاونيه، دون حتى استشارة مجالس التدقيق الأعلى مرتبة.

لكن الجزء الأكثر إثارة للقلق في المرسوم الجديد، ربما يكون ما يمنحه لوزارة الخزانة والمالية من سلطة لشراء حصص في شركات عالمية ومحلية باختيار من أردوغان نفسه، وفق التقرير.

وتشير الصحيفة إلى أن صندوق الثروة السيادية التركي، الذي يترأس أردوغان مجلس إدارته ومعه البيرق كنائب للرئيس، يملك بالفعل سلطة شراء حصص وشراء أسهم. لكن منح سلطة مماثلة لوزارة الخزانة والمالية ولأردوغان أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام.

يقول التقرير: "تُباع أصول الدولة سواء المتحركة منها وغير المتحركة لوزارة الخزانة والمالية من أجل توفير إيرادات، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، يخوّل الوضع الجديد وزارة الخزانة مسؤولية مالية تتعلق بشركات بعينها، محلية وأجنبية. وللمرء أن يتساءل عن الشركات التي ستحافظ عليها الدولة، والتي تعتزم وزارة المالية والخزانة تحمل مديونياتها، وإن كانت هذه القواعد الجديدة ستنقذ أي شركة من الإفلاس".

في وقت سابق من هذا الشهر، باعت مجموعة " تي.في.إف" لرجل الأعمال التركي ذي النفوذ يلدريم ديميرورين، وهو صديق لأردوغان، حق التشغيل لعشر سنوات بخصوص ناشونال لوتيري، وهي واحدة من أكثر المؤسسات العامة تحقيق للأرباح داخل مجموعة "تي.في.إف".

ويذكر التقرير أن قرارات "تي.في.إف"، التي تأسست بقرار من الحزب الحاكم في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة عام 2016، لا تخضع لرقابة من محكمة الحسابات ولا من البرلمان، كما أن العطاءات التي ترسيها إدارة المجموعة بشكل مباشر معفاة من القوانين الرقابية.

بالتالي، فإن بوسع أردوغان استخدام أموال "تي.في.إف"، التي تدير أعمالاً بمليارات الدولارات في صورة أصول عامة، وإدارتها بطريقة لا يمكن مراقبتها. كما أن الغرض من منح وزارة الخزانة والمالية سلطة شراء الأسهم في شركات محلية وأجنبية ليس واضحاً، بحسب "أحوال تركية".

ولا يرى مراقبون مطلعون إمكانية لإنقاذ الشركات والمجموعات والشركات القابضة القريبة من الحكومة، ويرون أن شراكة الدولة مع هذه الشركات ستكون في صورة عمليات نقل موارد من وزارة الخزانة.

وأصدرت وزارة الخزانة والمالية بياناً بخصوص هذه الادعاءات، حيث قالت إن الضوابط الجديدة لا تهدف لإنقاذ شركات مفلسة، بل لتحقيق تناغم بين نظام الحكم الرئاسي الجديد والمرسوم القديم، وهو القانون رقم 233 الذي ينظم إدارة المؤسسات العامة وأصولها.

كان هذا القانون، 233، صدر عن حزب الوطن الأم عام 1984، وبموجبه تم منذ ذلك التاريخ تخصيص أو بيع أو إغلاق أكثر من 90% من الشركات الاقتصادية العامة والشركات الاقتصادية المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة تيكيل للسجائر والمشروبات الكحولية، وشركة تورك تيليكوم، وإيتي بنك، وسومر بنك، وشيكير بنك، ودينيز بنك، ومؤسسة ديري الاقتصادية، ومحطات وقود.

ومن بين عشرات البنوك المملوكة للدولة التي جاء القانون على ذكرها، لم يبق سوى بنك زراعت، وبنك خلق، وتورك إكسمين بنك. والآن، لا توجد أي شركات عامة يمكن للرئيس أن يوجه وزارة الخزانة والمالية للتعامل معها، بحسب التقرير.

وبالتالي، فإن الأرجح أن يستخدم هذا القانون لنقل رؤوس أموال وموارد إلى شركات مقربة من الحكومة أو شركات لا تزال تحت التأسيس، سواء داخل تركيا أو خارجها.

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وبحسب الصحيفة، فيتفق عدد من كبار أساتذة الجامعات والخبرات وكبار المسؤولين الماليين السابقين، وبينهم محافظ البنك المركزي السابق دورموش يلمظ ورئيس بورصة إسطنبول السابق إبراهيم توران، على أن الضوابط التي أصدرها أردوغان تهدف لإنقاذ شركات موالية للحكومة أو منحها التمويل.

الخطير في الأمر، يقول التقرير، إن القانون الجديد لا يضع ضوابط تحدد المبلغ المالي الذي يمكن لوزارة الخزانة والمالية إنفاقه لشراء أسهم، ولا نسبة الأسهم. باختصار، لا توجد أي ضوابط. وعلى الجانب الآخر، فإن الهياكل المؤسسية لوزارة الخزانة والمالية قد انقلبت رأسا على عقب بموجب القانون الجديد.

وكان هذا على النحو التالي:

عُهد إلى الإدارة العامة للشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، وهو كيان حديث التأسيس، بإجراء جميع أشكال المعاملات مع الشركات التي تملك وزارة الخزانة أسهما فيها.

أصبحت إدارة أخرى حديثة التأسيس، هي الإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية، مسؤولية عن توفير الضمانات من أجل إنجاز مشروعات البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وعن إيجاد بدائل مالية مختلفة، وتنفيذ التعاملات ذات الصلة بالديون التي تتحملها وزارة الخزانة في المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

تم تخويل مجلس التحقيق في الجرائم المالية، سلطة مكافحة غسيل الأموال، وكذا مكافحة تمويل الإرهاب. وسيتولى مجلس التحقيق في الجرائم المالية جمع البيانات لهذا الغرض، وتحليل الملاحظات على المعاملات المثيرة للشبهة، وجمع المعلومات.

وبموجب القانون الجديد، يتابع التقرير سيتعاون المسؤولون من هيئة المخابرات الوطنية مع وحدات جمع المعلومات والأمن في مجلس التحقيق في الجرائم المالية.

وتم تحويل وزارة المالية، ومجلس التفتيش المالي، ومجلس التفتيش التابع لوزارة الخزانة، ومجلس خبراء المحاسبات، ومجالس تدقيق وتفتيش مالي أخرى عمرها مئة عام، سلطة تعيين أكثر من 50% من الموظفين الحاليين، مع موافقة وزير المالية.

وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، فإن النص المستخدم في صياغة المرسوم الجديد الذي يقول "الذي يعتبر ملائماً" يستبعد مبدأ الاستحقاق ويبدو منفتحا على تفسير أوسع.

وفي الماضي، لم يكن أي شخص ليُرشح لعضوية مجلس التفتيش التابع لوزارة الخزانة إلا بعد استيفاء العديد من الاختبارات المطولة، إلى جانب إجراء مقابلات وعملية مساعدة تستغرق ثلاث سنوات على الأقل. لكن مع الضوابط الجديدة، يمكن إجراء التعيينات بكلمة بسيطة من الوزير البيرق.

للبيرق الآن سلطة تعيين نصف المفتشين العاملين في المجالس. بعبارة أخرى، فإن القانون الجديد يفتح الباب أمام ممارسات فساد ومحاباة ومحاصصة حزبية وتعيين طواقم سياسيين يدينون بالولاء للحكومة في لجان تفتيش استراتيجية محورية، بحسب "أحوال تركية".

وتسبب هذا المرسوم الرئاسي في زلزال أصاب الهياكل المؤسسية لمجتمعي المالية والخزانة في تركيا الموجودين بالفعل منذ قرون.

وعلى نحو مماثل لما تم في البنك المركزي، فإن الوحدات الأساسية في الخزانة والمالية تم إلغاؤها، كما تم تفريغ مجالسها وقواعدها وتقاليدها المؤسسية وإعادة تشكيلها بمناظير أساسها التفضيلات السياسية لرجل واحد.

في الوقت نفسه، يختم التقرير، "فإن السماح لوزارة الخزانة بالمشاركة في أعمال شركات محلية وأجنبية بقرار من الرئيس وحده، وتمكين وزير من تعيين أعضاء أكثر مجالس التفتيش أهمية لن يؤدي إلا إلى تسريع عملية الانهيار المؤسسي".