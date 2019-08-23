كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال الإنقاذ يبحثون عن 30 شخص في عداد المفقودين بعد إشتعال عبارة إندونيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث رجال الإنقاذ الإندونيسيون اليوم الجمعة، عن 30 شخصا فقدوا من بين حطام عبارة قبالة ساحل جزيرة جاوة.

وقال المسؤول الحكومي ساهارول نوغروهو لقناة تلفزيون وان تي في ون التلفزيونية إن كي.تي سانتيكا نوسانتارا كان مسافرا بين ثاني أكبر مدينة في البلاد سورابايا وبلدة باليكبابان في جزيرة بورنيو على متنها 277 شخصا عندما اشتعلت فيها النيران مساء الخميس.

وقال: "تم إجلاء حوالي 245 شخصًا باستخدام قوارب صغيرة، بينما لا يزال 30 مسافرًا في عداد المفقودين".

ولم يعط المسؤولون أي تفاصيل عن سبب الحريق. وقال مسؤولون ان جهود الانقاذ تعقدت بسبب بيان القارب الذي شمل 111 راكبا فقط.

ولكن معايير السلامة لا يتم تطبيقها بشكل صارم دائمًا وتحدث الحوادث كثيرًا.

