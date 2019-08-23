كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: كوريا الجنوبية فشلت في فهم تهديد نظيرتها الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إويا اليوم الجمعة، إن قرار كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاق لتبادل الاستخبارات أمر مؤسف وأظهر أنها فشلت في تقدير التهديد الأمني المتزايد الذي تشكله كوريا الشمالية.

كما أبلغت كوريا الجنوبية اليابان رسميًا اليوم الجمعة، بقرارها بإلغاء اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية، مما زاد من توتر العلاقات وسط نزاع على الكوريين الجنوبيين، الذين تم الضغط عليهم للعمل القسري أثناء الاحتلال الياباني لكوريا الجنوبية في زمن الحرب.

وقال إويا للصحفيين، "تجارب كوريا الشمالية المتكررة للصواريخ تهدد الأمن القومي والتعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية."

وأضاف "نحثهم بشدة على اتخاذ قرار حكيم."

وكانت العلاقات بين جارتي شرق آسيا، وكلاهما حليفين مهمين للولايات المتحدة، في أدنى مستوياتها بالفعل منذ سنوات قبل قرار كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA).

وامتد النزاع حول العمال القسري إلى التجارة، حيث فرضت اليابان قيودًا على صادرات مواد أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية وإزالتها من قائمة الدول التي أعطيت شروطًا تجارية تفضيلية.

كما قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الجمعة إن اليابان لا تزال تتوقع من كوريا الجنوبية أن تفي بوعودها بشأن القضية المثيرة للجدل المتمثلة في العمل القسري في زمن الحرب والعمل على إعادة بناء الثقة.

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وفي إطار اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، الذي كان من المقرر أن يتم التجديد التلقائي يوم السبت الماضي، تبادل البلدان المعلومات حول التهديد الذي تشكله برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

وقال نائب مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية كيم هيون تشونج اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية ستتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان من خلال قناة ثلاثية تضم الولايات المتحدة، مما يعني أن اليابان وكوريا الجنوبية من المحتمل أن تعودا إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر الجيش الأمريكي.

كما أعربت الولايات المتحدة، التي تخشى ضعف التعاون الأمني في المنطقة، عن استيائها من قرار كوريا الجنوبية، وأعلنت يوم الخميس، إنهاء الاتفاق وحثت البلدين على مواصلة التعاون مع بعضهما البعض.

وقال كيم إن قرار إنهاء اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية أمر لا مفر منه لأن اليابان تجاهلت عروض كوريا الجنوبية المتكررة للحوار لحل ما قالت اليابان إنه أضر بالثقة بينهما.

وقال كيم إن اتفاقية تبادل المعلومات الثلاثية (TISA) بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، والتي ستعود اليابان وكوريا الجنوبية إليها بعد انتهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، تحدد نطاقًا أضيق من المعلومات التي يجب مشاركتها.

وقال كيم إنه بموجب اتفاقية تبادل المعلومات الثلاثية، يمكن للدول تبادل المعلومات حول التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، في حين تضمنت مجموعة اتفاقية تبادل المعلومات الثلاثية معلومات "مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر" بالتهديدات النووية أو الصاروخية لكوريا الشمالية.

