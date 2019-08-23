كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطار هونج كونج يواجه المزيد من الاضطرابات الاحتجاجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعدت هونج كونج لعدة مظاهرات مناهضة للحكومة اليوم الجمعة، حيث لم تظهر على السطح أسابيع من الاحتجاجات في المدينة التي تحكمها الصين أي علامات على التراجع وسط تصاعد التوتر بين الصين وبعض الدول الغربية.

وكتب منظمو الاحتجاج عبر الإنترنت قبل الاحتجاج في نهاية هذا الأسبوع: "اذهب إلى المطار بوسائل مختلفة، بما في ذلك استعراض منتصف المدة وحافلة المطار وسيارات الأجرة والدراجات والسيارات الخاصة لزيادة الضغط على النقل إلى المطار".

كما أُجبر المطار، الذي تم بناؤه على أرض مستصلحة حول جزيرة بحرية وتم الوصول إليه بالقطار أو طريق سريع عبر الجسور المتشابكة، على الإغلاق الأسبوع الماضي، وتم إلغاء أو إعادة جدولة مئات الرحلات الجوية عندما اشتبك المحتجون والشرطة.

ونشرت هيئة المطار إعلانًا من نصف صفحة في الصحف الكبرى تحث الشباب على "حب هونج كونج" وقالت إنها تعارض الأعمال التي منعت المطار، مضيفة أنها ستواصل العمل للحفاظ على عمليات سلسة.

كما مددت المحكمة العليا في هونغ كونغ أمرًا يقيد الاحتجاجات في المطار، اعتذر بعض النشطاء عن اضطرابات المطار الأسبوع الماضي.

كما تسببت الاحتجاجات، التي كانت في الأصل حول مشروع قانون تم تعليقه الآن والذي كان سيسمح بالتسليم إلى الصين، في إغراق المستعمرة البريطانية السابقة في أزمتها الأسوأ منذ عودتها إلى الصين في عام 1997 وتشكل تحديًا كبيرًا للرئيس الصيني شي جين بينغ.

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واتسعت الاضطرابات إلى دعوات لمزيد من الحرية، تغذيها المخاوف بشأن تآكل الحقوق المكفولة بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان"، التي اعتُمدت بعد التسليم، مثل القضاء المستقل والحق في الاحتجاج.

وقالت القنصلية الكندية إنها أوقفت السفر إلى البر الرئيسي للصين للموظفين المحليين، بعد أيام فقط من تأكيد اعتقال موظف في القنصلية البريطانية في الصين.

وقالت الصين إن سيمون تشينج، موظف القنصلية، احتجز في مدينة شنتشن الحدودية المجاورة لهونج كونج، اتهمت بكين بريطانيا ودول غربية أخرى بالتدخل في شؤونها في هونج كونج.

وشملت احتجاجات اليوم الجمعة مسيرة للمحاسبين و"سلسلة بحر البلطيق" حيث يتجمع المتظاهرون عبر مناطق مختلفة في المساء.

وقدر عدد المشاركين في المسيرة بخمسة آلاف شخص.

