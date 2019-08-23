كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هواوي: مستعدون تمامًا للتعامل مع القيود الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة هواوي اليوم الجمعة، إنها "مستعدة تمامًا" للعيش والعمل مع قيود التجارة الأمريكية، وليس هناك أي تأثير على أعمالها بقرار واشنطن هذا الأسبوع بتمديد فترة راحة تسمح لها بشراء الإمدادات من الشركات الأمريكية.

كما أدلى إريك شو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي لتقديم رقائق ذكاء اصطناعية جديدة في مقرها الرئيسي في شنتشن.

