كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاتلات الجيش الليبي تقصف ورشة صيانة طائرات في مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصفت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الليبي، بعدة غارات جويةمواقع مختلفة بغرب ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، فجر اليوم الجمعة، إن سلاح الجو استهدف عددًا من مواقع الميليشيات في مختلف الجبهات، ومن بينها مستودع يضم ورشة صيانة وإصلاح الطائرات بمصراتة، تتمركز فيه طائرات قتالية وطائرات مسيّرة يتم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد الجيش الليبي.

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وأوضح المركز، أن سلاح الجو دمر الهدف، وقضى على ما يحويه من طائرات، محذرًا من أن اليد الطويلة لسلاح الجو ستستهدف الخونة والعملاء، حسب تعبيره.

وكانت مقاتلات سلاح الجو الليبي، شنَّت الأربعاء 13 غارة جوية لأهداف لميليشيات بمحيط الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

ويشن الجيش الليبي، عملية عسكرية؛ لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي.