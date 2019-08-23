رفع المهاجم الغابوني، بيير إنريك أوبامايونغ، نجم فريق آرسنال الإنجليزي، التحدي أمام ثلاثي فريق ليفربول، وذلك قبل المباراة المهمة التي ستجمع بينهما، يوم غد السبت، عن ثالث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال أوباميانغ، في تصريح لشبكة سكاي سبورتس، اليوم الجمعة، ”كما رأينا الموسم الماضي ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟ أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم”.
وأضاف: ”أرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي هجوم الفريقين. بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو. لذلك يمكن أن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير“.
وسجل ثلاثي ليفربول المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، 69 هدفا وصنع 19 اخرين في كافة المسابقات الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل قمة “البريمرليغ”.. أوبامايونغ يتحدى صلاح وثلاثي ليفربول “المرعب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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