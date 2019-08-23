قصة صورة.. محمد علي كلاي يصلي خلف امين عام حزب الله

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأسطورة الملاكمة الأميركي محمد علي كلاي ظهر فيها وهو يصلي خلف نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم.
وقال الناشطون إنّ الصورة التقطت خلال زيارة كلاي إلى لبنان، في شباط العام 2015، وخلال صلاته في مسجد الإمام الرضا في بئر العبد.
وخسر كلاي جولته مع مرض باركنسون في 3 تموز من العام 2016، عن عمر يناهز 74 عاماً.
وفاز كلاي، وهو أعسر، بـ 56 من نزالاته الـ 61، أنهى 37 منها بالضربة القاضية.
وتكريما لكلاي قررت مدينة لويفيل في ولاية كنتاكي الأميركية إطلاق اسمه على مطار المدينة مطلع العام الحالي.
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