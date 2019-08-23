كشفت دائرة صحة ذي قار عن ارتفاع أعداد المصابين بمرض الايدز بالمحافظة الى عشر إصابات خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ضعف عدد الإصابات التي سجلت في عموم المحافظة العام الماضي. وأشارت الى اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بعلاج هذا المرض وتوعية المواطنين بمخاطره الصحية.



جدير بالذكر ان ذي قار سجلت العام الماضي أربعة إصابات فقط بمرض الايدز عولج معظهم في داخل المحافظة، غير ان العام الحالي مرشح لتسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات. ويرى اختصاصيون ان الأسباب الرئيسية التي أدت الى زيادة حالات الإصابة بالايدز هي الممارسات الجنسية غير المحمية التي يقوم بها بعض السائحين العراقيين في الخارج، فضلا عن الاستعمالات الطبية الخاطئة لوسائل التجميل وعدم وجود مراكز فحص داخل المنافذ الحدودية.جدير بالذكر ان ذي قار سجلت العام الماضي أربعة إصابات فقط بمرض الايدز عولج معظهم في داخل المحافظة، غير ان العام الحالي مرشح لتسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الاصابات بمرض الايدز ترتفع الى الضعف في ذي قار... والأسباب صادمة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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