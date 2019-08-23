المالكي: العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، من أن تكون البلاد ساحة صراع لاكثر من دولة ومنها ايران اذا استمرت اسرائيل باستهداف العراق، فيما هدد بالرد بقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف.

ونقل مدير مكتبه، في تغريدة نشرها عبر تويتر، عن رئيس ائتلاف دولة القانون قوله، "اذا استمرت إسرائيل باستهداف العراق فسيكون العراق ساحة صراع تشترك فيه اكثر من دولة ومنها ايران" .

واضاف رئيس ائتلاف دولة القانون أن " العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف ".

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واوضح المالكي، ان امن المنطقه الاقليمية التي يشكل العراق محورا أساسياً فيه هو امن مشترك وحمايته مسؤولية دوله كافة، مضيفا إن ثبت استهداف إسرائيل لسيادة العراق فانها تعرض امن المنطقة إلى خطر وستخلط الأوراق .