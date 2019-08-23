إصابة فلسطيني وإرهاب تركيا وقطر.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز: "مساعٍ أمريكية لوضع آلية لتهدئة التوتر في كشمير"، و"حقوقي ليبي: تركيا وقطر سهلتا للإرهاب التعايش"، و"الإمارات والهند.. أخوة ترسي مبادئ إنسانية للسياسة الخارجية"، و"إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي شمال قطاع غزة"، و"أمريكا تلغي عرض بيع نظام باتريوت لتركيا"، و"محمد بن زايد يبحث مع ميركل هاتفيا سبل تعزيز العلاقات".

أما في الاقتصاد فتطالعون: "التحقيق مع بنك قطري ببريطانيا متورط مع كيانات متطرفة"، و"الهند تدرس إعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة الأثرياء".

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وإلى الملاعب: "فرانك كيسي على أعتاب موناكو الفرنسي".

وفي التكنولوجيا تتابعون: "استئجار القوارب.. خدمة جديدة لأوبر في بريطانيا".

وفي الفن: "نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي لمسلسل عمران هاشمي وشاروخان".

وللتعرف على مزيد من الأحداث ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 23 أغسطس/آب 2019.

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