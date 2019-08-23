خاص.. الزمالك يرفض دفع باقي مستحقات أجوجو بعد وفاته

رفض نادي الزمالك المصري دفع باقي المستحقات المتأخرة لمهاجمه الغاني الأسبق جونيور أجوجو بعد وفاته.

وتُوفي أجوجو، الخميس، عن عمر يناهز 40 عاما، بعد مروره بالعديد من الأزمات الصحية على مدار السنوات الماضية.

ولعب أجوجو لفريق الزمالك في موسم 2008-2009، لكنه فسخ تعاقده مع النادي قبل نهاية الموسم بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وقام برفع شكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

"الفيفا" ألزم الزمالك بدفع 700 ألف يورو، وهدده بخصم النقاط في حالة عدم التزامه بالسداد.

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ووفقا لتصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فإن اللاعب لا يتبقى له من المبلغ سوى قسط واحد، كان من المفترض أن يحصل عليه خلال الفترة المقبلة.

"العين الرياضية" تواصلت مع إدارة الزمالك للتعرف على موقفها من دفع باقي المستحقات المتأخرة للمهاجم الغاني بعد وفاته.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن النادي الأبيض لن يقوم بدفع المستحقات المتأخرة للمهاجم الغاني بعد وفاته.

المصدر اعتبر أن القضية قد انتهت بموت أجوجو، وأن المستحقات قد سقطت بالفعل، مشيرا إلى أن الرأي الأخير سيكون لرئيس النادي.

يُذكر أن أجوجو لم يلعب مع الزمالك سوى 16 مباراة في مختلف البطولات خلال موسم 2008-2009، قبل الرحيل عن صفوفه.