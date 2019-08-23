الان تتابع إصابة إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها خطيرة في انفجار عبوة ناسفة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تل أبيب – وكالات – الخليج 365
لقيت شابة إسرائلية مصرعها، فيما أصيب والدها وشقيقها بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، أو قنبلة يدوية، قرب عين بوبين، بجوار مستوطنة دوليف إلى الشمال الغربي من رام الله بالضفة الغربية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن شخصا ألقى عبوة ناسفة، أو قنبلة يدوية، باتجاه الإسرائيليين الذين كانوا يستحمون في العين، ثم فر من المكان بسيارة بيضاء.
وفي منطقة رام الله تواصل قوات من الجيش البحث عن مرتكب الحادث.
ووصف الجيش الإسرائيلي الحادث بأنه “هجوم إرهابي”.
يأتي الحادث بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أصابت، ليل الخميس/الجمعة، فلسطينيا بجروح بعد اقترابه من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، وهاجمها بقنابل يدوية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها خطيرة في انفجار عبوة ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.