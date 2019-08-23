وزير إيراني يعترف بتأثير التضخم على حقوق العمال 

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الجمعة 23 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال محمد شريعتمداري، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في نظام الملالي، في اجتماع مع أعضاء كتلة النساء في مجلس شورى نظام الملالي إن زيادة التضخم بنسبة تصل إلى 70 ٪ ستنزف نسبة كبيرة من الأموال.

وأضاف وهو يتحدث عن حالة الأسر المعيشية التي تعيلها نساء وعن المعوقين والعمال وأطفال العمل، أنه في ظل هذه الظروف ستكون عملية حماية الأسر المعيشية التي تعيلها نساء دون جدوى.

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وتشير الإحصاءات الأخيرة حول وضع النساء اللائي هن معيلات أسر في إيران إلى أن هناك 3 ملايين و200 ألف شخص على الأقل تعيش هذه الحالة.

ويكشف تصريح وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في نظام الملالي، عن أن هناك حالياً 245 ألف أسرة محتاجة تغطيها الوزارة، مما يعكس نموًا بنسبة 15٪ في الأشهر الستة الأولى من العام.

حالة المعاقين هي أيضًا مؤسفة، حيث أنه في الممارسة العملية فقط تم أخذ ما يزيد قليلاً عن 8٪ من التقدير الأولي في الاعتبار للاهتمام بهم.

يأتي تقرير وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي عن عدم كفاية الائتمان اللازم للتخفيف من حدة الفقر المدقع بين الأسر التي تعيلها النساء والأسر المعيشية التي لها معيل واحد، بعد يوم واحد من تقرير آخر عن حالة الإسكان في إيران.

ويشير التقرير إلى ارتفاع مذهل في أسعار المساكن بنسبة 109.6 في المائة هذا الربيع مقارنة بالعام الماضي.