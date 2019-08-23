إنهاء حالة الطوارئ في سريلانكا بعد أربعة أشهر على هجمات الفصح

انهت ​سريلانكا​ ​حالة الطوارئ​ بعد أربعة أشهر على إعلانها عقب هجمات ​عيد الفصح​ الانتحارية التي شنها إسلاميون متطرفون وأوقعت 258 قتيلا، بحسب ما ذكر مسؤولون.

ودأب الرئيس ​مايثريبالا سيريسينا​ على تمديد حالة الطوارئ في الثاني والعشرين من كل شهر، منذ الهجمات التي استهدفت في 21 نيسان ثلاث كنائس وثلاثة فنادق.

وأكد مكتب الرئيس أن سيريسينا لم يمددها لفترة جديدة ما سمح بالتالي بإنهاء حالة الطوارئ الخميس. واوضح مصدر رسمي ان " الرئيس لم يصدر إعلانا جديدا يمدد حالة الطوارئ لفترة جديدة،" والتي تمنح ​الشرطة​ و​قوات الأمن​ صلاحيات واسعة لاعتقال وتوقيف مشتبه بهم لفترات طويلة.

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