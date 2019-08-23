لفت النائب ​هاغوب ترزيان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "تقدمنا بمشروع قانون يهدف الى التعامل ب​الليرة اللبنانية​ لكل متوجبات المؤسسة العامة. وتم رفض هذا القانون.مع أننا كنا ننظر الى الأمام برؤية تقدمية.وها هو الوضع النقدي الى إنفلات، لذلك نذّكر بهذا القانون ونطالب دولة الرئيس بري بإدراجه في اول جلسة تشريعية وذلك رأفة بالمواطن المنهك".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: لإدراج مشروع قانون التعامل بالليرة اللبنانية في اول جلسة تشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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