خواجة: لمواجهة الخطر الاقتصادي الذي يرزح تحت وطأته المعتر في لبنان

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ ضرورة مواجهة الخطر الاقتصادي الذي يرزح تحت وطأته المعتر في لبنان، مؤكدا أن الازمة الاقتصادية لامست المئة مليار دولار وسط انكماش اقتصادي وتضاؤل فرص العمل مطالبا ​الحكومة اللبنانية​ باعلان حالة استنفار وطوارئ اقتصادية للتصدي للتحديات وتسيير امور المواطنيين الذي يعيشون تحت وطاة ازمات غير مسبوقة في ​تاريخ لبنان​.

ولفت خواجة خلال مهرجان التفوق 2019 بعنوان "آب إرث وانتصار" في ساحة ​الامام الحسين​ وابي الفضل العباس في ​كفررمان​، الى ان الارتياح الذي عم الوطن بعد ​مصالحة الجبل​ غير كاف ان لم تواكبه الحكومة بنشاط دؤوب، وليس في جلسات موسمية ولا سيما بعد شلل دام لاكثر من اربعين يوما على اثر حادثة ​قبرشمون​ البساتين، وامل ان لا تتكرر من يضمن ان لا تتكرر ​حادثة البساتين​ في ظل نظام طائفي بغيض. ممكن ان ياخذ البلد الى احتراق دموي.

بدوره، لفت النائب انور جمعة الى ان الوضع الاقتصادي في خطر كبير، مؤكد ان "دورنا النهوض بالبلد اقتصاديا"، داعيا كل الهيئات الاقتصادية والمصارف وغيرها لتدفع للدولة وليس الفقير المعتر، وقال: هكذا نبني الوطن وليس ان ننتظر كيفية تصنيف الوطن اقتصاديا "ccc- " او "c+" ، الاخرين صنفوه وكأننا لا نعرف انه يجب ان تعي، وان تفهم اذا الوطن وقف على رجليه كل الثروة لا تنفع".

وتخلل الاحتفال كلمة لرئيس بلدية كفررمان الحاج هيثم أبو زيد هنأ فيها الطلاب على تفوقهم مؤكدا ان المناسبة "عرس تربوي بإمتياز"، واصفا الطلاب بأنهم "طهر هذه الارض واكثركم مسؤولية كما وصفهم الامام المغيب السيد موسى الصدر" ، مشيرا الى ان" الطلاب هم مستقبل لبنان وعليكم ان تبقوا على الغهد كما على الوعد متمسكين بسلاح العلم والمعرفة والثقافة والمقاومة".