اليوسف: الرد على المماطلة بمعالجة قضية العمال الفلسطينيين سيكون بتصعيد التحركات الاحتجاجية

اعتبر عضو المكتب السياسي لـ "جبهة التحرر الفلسطينية" ​صلاح اليوسف​، ان إحالة مجلس الوزراء اللبناني الذي انعقد في ​بيت الدين​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، قرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ بفرض الحصول على "اجازة عمل"، على لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، مخيبة للآمال الفلسطينية التي كانت تنتظر بفارغ الصبر استثناء الفلسطيني من هذا القرار المجحف والظالم على اعتبار ان الفلسطيني لاجئا وليس أجنبيا، وصاحب قضية سياسية وليس زائرا طوعا.

وأكد اليوسف ان "الرد على هذه المماطلة والتسويف اللبناني بمعالجة قضية العمال الفلسطينيين بعد مضي نحو شهرين، سيكون بتصعيد التحركات الاحتجاجية السلمية من أجل رفع الصوت الاعتراضي، بأن الفلسطيني يريد أن يعيش بكرامة وحرية لحين تحقيق العودة، وهو لن يتنازل عن حقوقه المشروعة ومنها حق التملك والعمل وتسهيل عملية ادخال مواد البناء الى كل المخيمات الفلسطينية، وان المطلوب خطة فلسطينية سياسية شعبية موحدة تأخذ على عاتقها تحقيق هذه المطالب بما يحفظ كرامة ابناء المخيمات الذين يصرون على حق العودة ورفض التوطين".