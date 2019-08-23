قائد القطاع الغربي لليونيفيل زار بلدة راميه في قضاء بنت جبيل والتقى رئيس البلدية

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ​برونو بيشوتا​ بلدية راميه في قضاء بنت جبيل حيث إلتقى رئيس البلدية السيد نبيل صالح في إطار الزيارات البروتوكولية.

وشكر السيد صالح، خلال اللقاء، قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي بيشوتا على الزيارة وجنود حفظ السلام الإيطاليين على جهودهم ودعمهم لأبناء المنطقة ثم أشاد بعلاقة الصداقة المميزة بين لبنان وإيطاليا وبين ​الجنوب​يين وجنود حفظ السلام الإيطاليين، منوها بالتعاون الوثيق للسلطات المحلية مع ​الكتيبة الإيطالية​ مما يساهم في تعزيز الصداقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والإيطالي.

من ناحيته شكر الجنرال بيشوتا رئيس البلدية وسكان بلدة راميه وبلدات الجنوب على دعمهم لجنود حفظ السلام في ​اليونيفيل​ خلال تأديتهم لمهاهم في منطقة جنوب الليطاني.

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