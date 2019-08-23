مؤسسة الاسكان:سندات الملكية لعقارات المصلحة للتعمير في صيدا والمية ومية أنجزت

اعلنت "المؤسسة العامة للاسكان" في بيان "ان جميع سندات الملكية لعقارات المصلحة الوطنية للتعمير في مناطق صيدا القديمة - الدكرمان والمية ومية قد انجزت.
وحيث ان تمليك هذه العقارات من شاغليها اصبح ممكنا، لذلك، يرجى من جميع شاغلي عقارات التعمير في هذه المناطق مراجعة مكتب المؤسسة العامة للاسكان في سراي صيدا الحكومي، مصطحبين المستندات الضرورية. وهي:
اولا: للذين لديهم عقود بيع موقتة:
1- اخراج قيد افرادي وعائلي جديد.
2- صورة عن عقد البيع الموقت.
3- حصر الإرث إن كان صاحب العقد متوفيا.
4- التنازلات والوكالات إن وجدت.
ثانيا: للذين ليس لديهم عقود بيع موقتة:
1 - اخراج قيد افرادي وعائلي جديد.
2 - افادة اشغال من البلدية.
3 - افادة من ثلاثة شهود مصدقة من مختار المحلة تثبت اشغالهم للمسكن.
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