مؤسسة الاسكان:سندات الملكية لعقارات المصلحة للتعمير في صيدا والمية ومية أنجزت

اعلنت "​المؤسسة العامة للاسكان​" في بيان "ان جميع سندات الملكية لعقارات المصلحة الوطنية للتعمير في مناطق ​صيدا القديمة​ - الدكرمان و​المية ومية​ قد انجزت.

وحيث ان تمليك هذه ​العقارات​ من شاغليها اصبح ممكنا، لذلك، يرجى من جميع شاغلي عقارات التعمير في هذه المناطق مراجعة مكتب المؤسسة العامة للاسكان في ​سراي صيدا​ الحكومي، مصطحبين المستندات الضرورية. وهي:

اولا: للذين لديهم عقود بيع موقتة:

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1- اخراج قيد افرادي وعائلي جديد.

2- صورة عن عقد البيع الموقت.

3- حصر الإرث إن كان صاحب العقد متوفيا.

4- التنازلات والوكالات إن وجدت.

ثانيا: للذين ليس لديهم عقود بيع موقتة:

1 - اخراج قيد افرادي وعائلي جديد.

2 - افادة اشغال من ​البلدية​.

3 - افادة من ثلاثة شهود مصدقة من مختار المحلة تثبت اشغالهم للمسكن.