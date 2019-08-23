محمد كبارة استغرب تغييب تمثيل طرابلس عن المجلس الدستوري

استغرب النائب ​محمد كبارة​ في بيان "تغييب تمثيل ​طرابلس​ عن ​المجلس الدستوري​ وهي التي كانت حاضرة فيه منذ تأسيسه في العام 1993".

وأشار إلى "أنه ينتظر توضيحات حول أسباب عدم تسمية أحد من المدينة الى عضوية المجلس الدستوري، وهي التي تضم كبار القانونيين المؤهلين لهذا الموقع"، متمنيا "ألا ينسحب هذا التغييب على ​التعيينات الادارية​ المقبلة".