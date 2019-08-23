استغرب النائب محمد كبارة في بيان "تغييب تمثيل طرابلس عن المجلس الدستوري وهي التي كانت حاضرة فيه منذ تأسيسه في العام 1993".
وأشار إلى "أنه ينتظر توضيحات حول أسباب عدم تسمية أحد من المدينة الى عضوية المجلس الدستوري، وهي التي تضم كبار القانونيين المؤهلين لهذا الموقع"، متمنيا "ألا ينسحب هذا التغييب على التعيينات الادارية المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد كبارة استغرب تغييب تمثيل طرابلس عن المجلس الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.