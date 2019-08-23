ريفي:الدولة ملزمة بحماية المواطن عباس الحسيني

لفت الوزير السابق ​اللواء​ ​أشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "المواطن اللبناني ​عباس الحسيني​ من قرية ​البازورية​ يتهم "​حزب الله​" بتلفيق ملف تعامل له مع العدو ويهدد ب​تفجير​ نفسه بمنزله إذا حاول الحزب أو ​القوى الأمنية​ توقيفه. على ​القضاء​ والأحهزة الأمنية جلاء ملابسات هذه القضية.الدولة ملزمة بحماية هذا المواطن وأي مواطن آخر بمعزل عن موقفه السياسي".

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