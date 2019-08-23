وصول وزير المال الى سراي صيدا

وصل وزير المال ​علي حسن خليل​ الى ​سراي صيدا​ الحكومي، لرعاية منتدى ​الموازنة​ و​المالية العامة​ بعنوان "الموازنة العامة وعقارات التعمير و​صيدا القديمة​"، والذي يشارك فيه وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشارد قيومجيان​ ووزير الاعلام ​جمال الجراح​ في حضور النائبة ​بهية الحريري​ وفاعليات سياسية ورسمية واقتصادية واجتماعية وهيئات بلدية واختيارية. وقد كان في استقبالهم ​محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ وفريق عمل المنتدى.

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