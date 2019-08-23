خليل حمدان: تأمين فرص العمل مهمة وطنية بإمتياز

اشار عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان في كلمة له خلال رعايته حفل تخريج الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية إلى أن "الاحصاءات الرسمية تشير إلى ان عدد الخريجين من جامعات لبنان فقط دون الخارج يتجاوز الثلاثين الف طالب، وكذلك هناك أزمة في إيجاد فرص العمل لأكثر من مئة الف طالب مما يعني بأن أزمة البطالة تطرق الأبواب بل وهي قائمة وكذلك فإن تأمين فرص العمل للخريجين ولغير الخريجين مهمة وطنية بإمتياز تقع على عاتق القطاع العام والخاص".
من جهة اخرى رأى حمدان ان "المقاومة خيار وطني مشرق مع التأكيد على دور الجيش، فالمطلوب ورشة حوار شاملة لإطفاء كل التوترات التي من شأنها أن تعيد البلد إلى الوراء لاسيما ونحن على أبواب الذكرى الواحدة والأربعين لإخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه".
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