خليل حمدان: تأمين فرص العمل مهمة وطنية بإمتياز

اشار عضو هيئة الرئاسة في ​حركة أمل​ ​خليل حمدان​ في كلمة له خلال رعايته حفل تخريج ​الطلاب​ الناجحين في الشهادات الرسمية إلى أن "الاحصاءات الرسمية تشير إلى ان عدد الخريجين من جامعات ​لبنان​ فقط دون الخارج يتجاوز الثلاثين الف طالب، وكذلك هناك أزمة في إيجاد فرص العمل لأكثر من مئة الف طالب مما يعني بأن أزمة ​البطالة​ تطرق الأبواب بل وهي قائمة وكذلك فإن تأمين فرص العمل للخريجين ولغير الخريجين مهمة وطنية بإمتياز تقع على عاتق ​القطاع العام​ والخاص".

من جهة اخرى رأى حمدان ان "​المقاومة​ خيار وطني مشرق مع التأكيد على دور ​الجيش​، فالمطلوب ورشة حوار شاملة لإطفاء كل التوترات التي من شأنها أن تعيد البلد إلى الوراء لاسيما ونحن على أبواب الذكرى الواحدة والأربعين لإخفاء الإمام ​موسى الصدر​ وأخويه".