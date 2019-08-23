ياسين الحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا على لبنان هي نتيجة لفشل ادواتها

اعتبر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها ​الشيخ علي ياسين​ ان "الحرب الاقتصادية التي تشنها ​الولايات المتحدة الاميركية​ على ​لبنان​ شعبا ومؤسسات تحت مسميات واهية كالعقوبات ما هي الا نتيجة لفشل ادواتها في المشروع الصهيوتكفيري من الامساك بالوضع اللبناني"، مطالبا "​المجلس النيابي​ بالقيام بدوره والاسراع بعقد جلساته التشريعية لاقرار القوانين التي تحصن ​الوضع الاقتصادي​ والمالي وتواكب كل التطورات في المنطقة".



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