مكتب بري: بالفعل حصل إتفاق أن يكون الماروني الثاني من حصة القوات بالمجلس الدستوري

اشار المكتب الإعلامي لدولة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في بيان حول ما ذكرت بعض الصحف عن موقف بري من تعيين أعضاء ​المجلس الدستوري​ في ​مجلس الوزراء​، الى انه بالفعل حصل إتفاق في ​المجلس النيابي​ عند إنتخاب القسم الأول من أعضاء المجلس أن يكون الماروني الثاني من حصة ​القوات​، وقبل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حاولت تنفيذ هذا الإتفاق العام فلم أستطع لتراجع الأخرين عنه، فطلبت من القوات إختيار مسيحي آخر الأمر الذي لم يقدم عليه في مجلس الوزراء. فإقتضى التوضيح.

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