بوتين: روسيا ستضمن أمنها بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من معاهدة الصواريخ

اكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ان ​روسيا​ ستضمن أمنها بعد انسحاب ​الولايات المتحدة​ أحادي الجانب من معاهدة ​الصواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى، واعتبر ان انسحاب واشنطن من معاهدة الحد من أنظمة الدفاع الصاروخي عام 2003 هو ما دعا روسيا لتطوير أحدث أنظمة التسلح.

ولفت بوتين الى انه كلف وزارتي الدفاع والخارجية بتحليل مستوى التهديد الذي تشكله تجارب الصواريخ الأميركية على روسيا واتخاذ تدابير للاستجابة المتماثلة، مؤكدا في الوقت ذاته ان روسيا لن تشارك في سباق التسلح.