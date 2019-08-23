الارشيف / اخبار العالم

فيديو: مقتل شخص وإصابة آخرين في حريق بمستشفى في باريس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قُتل شخص وأصيب عدة أشخاص جراء حريق نشب بمجمع سكني ملاصق لمستشفى هنري-موندور في العاصمة الفرنسية باريس مساء الأربعاء.

وقالت السلطات إن رجلين من رجال الإطفاء وقعا بين المصابين بعد مشاركة المئات منهم في إخماد الحريق الذي دام لمدة ساعتين.

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • ترامب يصف رد الدنمارك على شراء غرينلاد بـ

    ترامب يصف رد الدنمارك على شراء غرينلاد بـ"البغيض" ويتصل برئيسة الوزراء

    الولايات المتحدة الأمريكية

    شعار Euronews Arabia Euronews Arabia
  • ترامب: الله اختارني لخوض الحرب التجارية مع الصين

    ترامب: الله اختارني لخوض الحرب التجارية مع الصين

    دونالد ترامب

    شعار Euronews Arabia Euronews Arabia
  • شاهد: إخماد حرائق جزر الكناري بعد خمسة أيام من تأججها

    شاهد: إخماد حرائق جزر الكناري بعد خمسة أيام من تأججها

    إسبانيا

    شعار Euronews Arabia Euronews Arabia

1

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

Advertisements

HQ

SD

LO

فيديو: مقتل شخص وإصابة آخرين في حريق بمستشفى في باريس

Euronews Arabia

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

وتم إجلاء ما لا يقل عن 50 شخصاً بالمستشفى والمبنى المكون من عشرة طوابق.

إقرأ أيضاً:

بيئة: عدد الحرائق في "رئة الأرض" يبلغ رقماً قياسياً

شاهد: 10 قتلى على الأقل في حادث اصطدام شاحنة بثلاث سيارات في غرب أوغندا

ما مدى تأثير التغير المناخي على أجواء الطرح الأوّلي لأسهم أرامكو ؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: مقتل شخص وإصابة آخرين في حريق بمستشفى في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا