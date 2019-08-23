فيديو: مقتل شخص وإصابة آخرين في حريق بمستشفى في باريس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قُتل شخص وأصيب عدة أشخاص جراء حريق نشب بمجمع سكني ملاصق لمستشفى هنري-موندور في العاصمة الفرنسية باريس مساء الأربعاء.

وقالت السلطات إن رجلين من رجال الإطفاء وقعا بين المصابين بعد مشاركة المئات منهم في إخماد الحريق الذي دام لمدة ساعتين.

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وتم إجلاء ما لا يقل عن 50 شخصاً بالمستشفى والمبنى المكون من عشرة طوابق.

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