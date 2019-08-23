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قُتل شخص وأصيب عدة أشخاص جراء حريق نشب بمجمع سكني ملاصق لمستشفى هنري-موندور في العاصمة الفرنسية باريس مساء الأربعاء.
وقالت السلطات إن رجلين من رجال الإطفاء وقعا بين المصابين بعد مشاركة المئات منهم في إخماد الحريق الذي دام لمدة ساعتين.
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فيديو: مقتل شخص وإصابة آخرين في حريق بمستشفى في باريس
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وتم إجلاء ما لا يقل عن 50 شخصاً بالمستشفى والمبنى المكون من عشرة طوابق.إقرأ أيضاً:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.