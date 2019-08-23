إصابة حمد الله تثير قلق مكونات النصر السعودي

تعرض المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق النصر السعودي، لإصابة أمس الخميس، في أولى مباريات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي جمعت فريقه بضمك وحسمها صاحب الأرض لصالحه بثنائية نظيفة.

ولم يستطع حمد الله إكمال المواجهة، حيث غادر أرضية الملعب في الدقيقة 70، مما أثار قلق مكونات النصر، التي تخشى أن تبعد الإصابة هدافها عن الفريق لفترة طويلة.

وأكدت الفحوصات الأولية لصاحب 28 عاما إصابته بالتواء خفيف في المفصل، مع العلم أنه سيجري فحوصات طبية اليوم الجمعة، من أجل التأكد من ممدى خطورة الإصابة.

وكان حمد الله ساهم في فوز النصر بمباراة الأمس، أمام ضيفه ضمك، بتوقيعه ثاني أهداف حامل اللقب، علما أن اللقاء شهد مشاركة أربعة لاعبين مغاربة، حمد الله ونور الدين أمرابط من جانب الفريق الأصفر، وزكرياء حدراف ومحسن ياجور في صفوف ضمك.