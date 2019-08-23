حفل ضخم لانطلاق” mbc” المغرب بحضور فنانين في مراكش

تستعد قناة “MBC” مغرب الجديدة، للانطلاقة شهر شتنبر المقبل، وسنظم بمناسبة ذلك حفلا كبيرا، يحضر فنانون مغاربة وضيوف.
وكشفت مصادر ل”اليوم24″، أن فنانين مغاربة تلقوا الدعوة لحضور الحفل الذي يقام بمدينة مراكش، والذي ينطلق خلاله بث قناة مغربية تابعة لمجموعة قنوات “MBC” الضخمة والمنتشرة في الوطن العربي.
وشرعت قناة “MBC” مغرب قبل مدة، في التواصل مع منتجيين راغبين في انتاج أعمال مغربية لصالح القناة استعدادا لعرضها بعد انطلاقتها.
هذا، وسبق أن روجت مجموعة قنوات “MBC” ، لقناتها بالمغرب، عير مقطع فيديو يظهر فيه نجوم عرب وأجانب وإعلاميون.
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