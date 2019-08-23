جريمة مروعة..شاب يقتل والدته بـ”شاقور” في تيفلت

اهتزت مدينة تيفلت، في ساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على وقع جريمة مروعة، راحت ضحيتها سيدة ستينية، بعدما تعرضت إلى طعنات غادرة من طرف ابنها.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الجاني الذي يبلغ من العمر 40 سنة، وجه طعنات مميتة لوالدته بواسطة شاقور.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الجاني لاذ بالفرار فور ارتكابه للجريمة، بينما تم نقل الضحية إلى مستدوع الأموات بمستشفى تيفلت.

إلى ذلك، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول الموضوع والبحث عن الجاني الذي يرجح أنه يعاني من اضطربات نفسية.