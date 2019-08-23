الوادي ينضم لكوكبة المحترفين المغاربة في الدوري المصري

التحق عبد الكبير الوادي، لاعب فريق اتحاد طنجة، لكوكبة اللاعبين المغاربة الذين اختاروا الاحتراف في الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد أن انضم إلى صفوف فريق وادي دجلة، الممارس في دوري الدرجة الأولى.

وتوصلت إدارة الفريق الطنجاوي لاتفاق نهائي، يقضي بانتقال الوادي للفريق المصري،هذا الصيف، مقابل 350 مليون سنتيم، وذلك من أجل تعزيز خطه الأمامي، ليخوض بذلك اللاعب السابق للرجاء البيضاوي، أول تجربة احترافية له خارج المغرب.

ويعتبر الوادي هو ثالث لاعب مغربي ينتقل هذا الموسم إلى الدوري المصري، بعد كل من محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، اللذان انضما للزمالك المصري، ويرفع عدد المحترفين المغاربة في مصر إلى 6.

وانضم الوادي إلى اتحاد طنجة في صيف 2018 قادماً من الرجاء البيضاوي، خاض الموسم الماضي 27 مباراة سجل من خلالهم 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.