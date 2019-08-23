وفيات في صفوف جمهور “سولكينغ” في حفله بالجزائر..ازدحام وتدافع انتهى بفاجعة!

لقي 5 أشخاص على الأقل، ليلة الخميس، بالجزائر، حتفهم، نتيجة تدافع حصل أثناء حفل أحياه النجم الجزائري سولكينغ.

وكشفت تقارير إعلامية جزائرية من مصدر في مستشفى، واقعة وفاة أشخاص بسبب تدافع وسط الحضور الجماهيري الغفير الذي حضر حفل سولكينغ.

وأحيا سولكينغ، الحفل في ملعب 20 غشت ببولزداد، وتجمع الآلاف لحضوره، فيما أقدم صاحبه على خطوة مميزة، إذ تبرع بريع الحفل لأعمال خيرية لصالح مرضى السرطان.

ويرتقب أن يقوم سولكينغ بخطوة اتجاه عائلات ضحايا حفله، خصوصا أنه عرف مؤخرا بالتزامه بخطواته الإنسانية.

وسبق أن أقدم سولكينغ على خطوة مميزة ببلده الجزائر، عندما وزع هدايا على مواطنين تفاجئوا بها منها هواتف وأجهزة وحتى سيارات.