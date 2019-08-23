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اندلع، مساء أمس الخميس، حريق مهول بحافلة للنقل الحضري بمنطقة مسجد الأنوار بشارع علال الفاسي، بمدينة مراكش.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد عرف المكان حالة استنفار لصالح الوقاية المدنية التي تمكنت من إخماذ الحريق، بعدما أتى على حافلة للنقل الحضري بأكملها.
ووفق المصدر ذاته، فإن الحريق لم يخلف ضحايا، لكن خلف خسائر مادية كبيرة في الحافلة التي أصبحت عبارة عن ركام.
هذا ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر النيران تلتهم حافلة للنقل العمومي بمراكش..تحولت إلى رماد ولا ضحايا في الأرواح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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