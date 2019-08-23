طقس الجمعة.. جو حار مع سحب ركامية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة، لليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا إلى جد حار بكل من سوس، الشمال، شمال-شرق الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي والسهول الواقعة غرب الأطلس، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكثل من الضباب بالقرب من السواحل خلال الليل والصباح.

كما ستظهر سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات فوق الأطلس، المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وستتمركز سحب منخفضة أخرى كثيفة نوعا ما قد تعطي قطرات مطرية جد خفيفة فوق الساحل المتوسطي.

وستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

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وستهب رياح قوية نوعا ما إلى قوية بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة من الشمال عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، سهول تادلة، الرحامنة، تانسيفت، الشياضمة، سوس والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 28 و 32 درجة بالجنوب الشرقي، شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 16 و 22 درجة في باقي أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 28 و 34 درجة بالمرتفعات، شمال المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل. وما بين 35 و 40 درجة بالمنطقة الشرقية، السهول الأطلسية، داخل الشياضمة وغرب الأقاليم الجنوبية ، ومابين 41 و 47 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، الريف، السايس، الرحامنة، تانسيفت، السفوح الجنوبية الشرقية، سوس، الجنوب الشرقي للبلاد وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز ،وقليل الهيجان الى هائج بالسواحل الاطلسية .