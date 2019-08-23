القدس - بواسطة محمد عز العرب - سُمع دوي انفجار قرب حاجز الجلمة (جلبوع) التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم الجمعة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشتبه بوقوع عملية تفجير ثانية بعد أن أصيب 3 مستوطنين، الجمعة، إثر تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية.
وقالت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي إن الانفجار نتج على ما يبدو عن إلقاء عبوة ناسفة من سائق دراجة نارية.
ولم تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الانفجار من عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجار بمنطقة حاجز الجلمة قرب جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.