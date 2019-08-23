سماع دوي انفجار بمنطقة حاجز الجلمة قرب جنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سُمع دوي انفجار قرب حاجز الجلمة (جلبوع) التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشتبه بوقوع عملية تفجير ثانية بعد أن أصيب 3 مستوطنين، الجمعة، إثر تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية.

وقالت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي إن الانفجار نتج على ما يبدو عن إلقاء عبوة ناسفة من سائق دراجة نارية.

ولم تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الانفجار من عدمه.