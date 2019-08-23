إصابة 3 إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة قرب رام الله

أصيب 3 إسرائيليين، اليوم الجمعة، جراء تفجير عبوة ناسفة في مستوطنة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 أشخاص أصيبوا في عملية بالقرب من مستوطنة "دوليف".

وأضاف في بيان مقتضب: "كما يبدو فإن هناك 3 مصابين في المكان".

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وأشار إلى أن "التفاصيل قيد البحث وتقوم قوات الجيش بأعمال تمشيط في المنطقة".

وبينما لم يوضح بيان الجيش تفاصيل عن العملية، قالت الإذاعة الإسرائيلية إنها نتيجة تفجير عبوة ناسفة بالقرب من المستوطنة.

وأوضحت أن الحديث يدور عن أب وطفلين وأن الوالد في حالة حرجة.

بدورها، قالت نجمة داود الحمراء (خدمات الإسعاف الإسرائيلية)، في بيان، إن "رجلا يبلغ من العمر 46 عامًا أصيب بجروح في الجزء العلوي من جسمه، كان بجانبه رجل يبلغ من العمر 20 عامًا مصاب بجروح في أطرافه العليا وجسمه العلوي وفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا مصابة بجروح خطيرة".

فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 8:40 بتوقيت جرينتش.