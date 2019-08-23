الان تتابع أردوغان يعين ابن خالته عضوًا بمجلس الدولة مجددًا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنقرة – صحف – الخليج 365
عاود الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منح إبراهيم أر، الذي تم تعيينه مستشارًا لوزير التعليم أثناء عمله بمجلس الدولة، عضوية مجلس الدولة مرة أخرى لإكمال فترته المتبقية.
وذكرت جريدة “زمان” التركية، نقلا عن وكالة الأناضول، أن قرار منح إبراهيم أر، ابن خالة أردوغان، عضوية مجلس الدولة مرة أخرى نشر في الجريدة الرسمية.
وبهذا أعيد انتخاب إبراهيم أر، الذي انتخب لعضوية مجلس الدولة في عام 2011 لمدة 12 عاما، ومن ثم تم تعيينه مستشارًا لوزير التعليم في عام 2018، لعضوية مجلس الدولة مجددًا.
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