الجيش السوري يحاصر نقطة المراقبة التركية جنوبي إدلب

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:

تمكنت قوات النظام السوري الجمعة من محاصرة نقطة المراقبة التركية الواقعة جنوب إدلب، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “تحاصر قوات النظام حالياً نقطة المراقبة التركية في مورك، إثر سيطرتها على كافة القرى والبلدات الواقعة في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي” جنوب إدلب.