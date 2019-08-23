إغلاق جسر في نيويورك بسبب جسم مشبوه

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ: أغلقت السلطات الأمريكية جسر "جورج واشنطن" في نيويورك بعد العثور على جسم مشبوه. وذكرت قناة " الحرة " الأمريكية ، اليوم الجمعة، أنه تم إغلاق الجسر في الاتجاهين ثم أعيد فتحه بعد حوالي 45 دقيقة حيث تبين من تحقيقات الشرطة أن الجسم الذي تم العثور عليه عند أحد مدخلي الجسر هو اسطوانة فارغة. ويعتبر جسر "جورج واشنطن" من أكثر جسور العالم ازدحاما.

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